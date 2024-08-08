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08 августа, 06:45

Общество

Россиянам напомнили об ответственности за сбор редких краснокнижных грибов

Россиянам напомнили об ответственности за сбор редких краснокнижных грибов

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В грибной сезон россиянам напомнили об ответственности за сбор редких краснокнижных экземпляров. С 2024 года за повреждение грибов некоторых видов, включая ядовитые мухоморы, можно получить штраф и срок.

Штраф за сбор и уничтожение особо редких экземпляров может доходить до миллиона рублей. Всего в список запрещенных к сбору грибов включили свыше двадцати видов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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