Россиянам напомнили об ответственности за сбор редких краснокнижных грибов

В грибной сезон россиянам напомнили об ответственности за сбор редких краснокнижных экземпляров. С 2024 года за повреждение грибов некоторых видов, включая ядовитые мухоморы, можно получить штраф и срок.

Штраф за сбор и уничтожение особо редких экземпляров может доходить до миллиона рублей. Всего в список запрещенных к сбору грибов включили свыше двадцати видов.

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