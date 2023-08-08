В РФ предложили компенсировать семьям треть расходов на съемное жилье – СМИ

В России предложили компенсировать семьям треть расходов на съемное жилье. Об этом пишет издание "Известия". По информации издания, с такой идеей к правительству обратились риэлторы.

Отмечается, что на поддержку хотят направить выплаченный ранее подоходный налог. Есть второе предложение – компенсировать траты за счет уменьшения ставки НДФЛ.

Некоторые эксперты опасаются, что новые меры повлияют на цены на арендное жилье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.