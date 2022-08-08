Новости последнего часа: первый случай оспы обезьян выявили в Молдавии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали в Молдавии, передает пресс-служба республиканского Минздрава.

США выделили Украине военную помощь еще на 1 миллиард долларов. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В оборонном американском ведомстве также рассказали, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.

