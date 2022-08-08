Жара вернется в Москву к концу недели

Жара в Москву еще вернется. К концу недели синоптики обещают 28 градусов.

В понедельник, 8 августа, в город пришло небольшое похолодание. Ночами фиксируется всего 14–16 градусов. А в ночь с 11 на 12 августа обещают около 10 градусов. О температуре подробнее – в эфире телеканала Москва 24.