Женщина за рулем пыталась скрыться от нескольких экипажей ДПС в Подмосковье

Настоящий экшн случился в Подмосковье. Там женщина пыталась скрыться от нескольких экипажей ДПС. Видео появилось в Сети.

Погоней там дело не ограничилось. Машина в итоге оказалась в кювете. Отчаянная женщина даже открыла огонь из оружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.