Новости последнего часа: жара вернется в Москву в конце недели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жара вернется в Москву в конце недели. Синоптики сообщили, что воздух прогреется до 28 градусов.

Дым от пожаров в ХМАО добрался до Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Об этом заявили в Минэкологии.

Центр "Вектор" подал заявку в Минздрав на регистрацию препарата против оспы. Об этом сообщается на сайте ведомства.