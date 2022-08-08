Жители ТиНАО поделились кадрами утреннего тумана 8 августа

В ТиНАО утро 8 августа началось с тумана. Данные кадры сняли жители Рассказовки. При этом жара в Москву вновь вернется к концу недели. Синоптики обещают 28 градусов.

Пока же в город пришло небольшое похолодание. Ночами всего 14–16 градусов. А в ночь с 11 по 12 августа обещают около 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.