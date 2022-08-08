Покупатели часами стояли в магазины H&M, чтобы купить вещи с наценкой

Распродажа в H&M обросла скандалами. Люди по несколько часов стояли в очереди, чтобы попасть в магазин, а внутри их встретили совсем не те цены, к которым они привыкли у этой марки. На некоторые позиции наценка доходит до 100%.

А в минувшее воскресенье, 7 августа, покупателей и вовсе не пустили в магазин – его закрыли за три часа до конца рабочего дня. Так есть ли смысл простаивать часы в очередях или можно будет купить вещи позже, когда спадет ажиотаж? Может, и цены тогда тоже снизятся? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.