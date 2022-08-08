Дожди в Москве продлятся до 10 августа – Гидрометцентр

В Москву пришли дожди. Они продлится как минимум до 10 августа, сообщили в Гидрометцентре. 8 августа будут грозы и ливни, а температура останется на летнем уровне, но без изнуряющей жары.

Также продолжается в столице и купальный сезон. Снижение температуры на него не повлияет, сообщили синоптики. В Москве-реке вода держится на отметке 22 градуса, в других водоемах – на уровне от 23 до 25 градусов.

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