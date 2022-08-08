В Иране женщинам частично запретили сниматься в рекламе

В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе. Ограничение для продвижения брендов, правда, пока частичное. Об этом заявили в Минкульте страны.

Скандал разгорелся после рекламы мороженого. В ролике девушка в свободно ниспадающем красном платке едет на машине, а затем останавливается и со смаком поглощает эскимо. Иранские служители культа и радикальные лидеры возмутились и посчитали, что сцена противоречит общественным приличиям и оскорбляет женские ценности. А на производителя мороженого потребовали завести дело в суде.

Власти же пока сделали устное предупреждение компании, нарушавшей местные нормы приличия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.