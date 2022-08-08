Около 80 тыс туристов заперли на китайском курорте Санья из-за локдауна

Около 80 тысячи туристов заперли на китайском курорте Санья на острове Хайнань из-за локдауна. Об этом сообщили в Associated Press. Особый режим ввели после новой вспышки COVID-19. В городе обнаружили 980 подтвержденных случаев заражения и почти 450 бессимптомных носителей.

Тем не менее, местные власти прекратили продажу железнодорожных билетов в этот город, а также отменили все авиарейсы в этом направлении. Покинуть остров можно только после получения двух отрицательных ПЦР-тестов, сделанных в пределах 48 часов, и прохождения теста на антиген COVID-19. Жители Хайнаня покинуть остров без крайней необходимости пока не могут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.