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08 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 июля

День семьи, любви и верности отметили в ДГКБ имени Башляевой

Гроза с ливнем, ураганным ветром и крупным градом накрыла подмосковную Истру

Коммунальные службы Москвы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары

Новую программу профессиональной переподготовки разработали для колледжей Москвы

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Отдельные случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра зафиксированы в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе городского хозяйства Москвы. По словам собеседника агентства, столичные службы оперативно ликвидируют последствия.

Число многодетных семей в Москве увеличилось в 3,5 раза за 15 лет. Об этом Сергей Собянин заявил на вручении наград за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Он также поздравил граждан с Днем семьи, любви и верности.

В столице запустили еще два маршрута электробусов. Один курсирует от станции метро "Южная" до платформы Чертаново, второй – от Киевского вокзала до станции "Нагорная". При этом по количеству электробусов Москва уже стала лидером в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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