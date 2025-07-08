Количество женщин репродуктивного возраста в России сократится до 27 млн к 2046 году

Количество женщин репродуктивного возраста в России сократится с 34 до 27 миллионов к 2046 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, в среднем россиянки рожают детей в 29 лет, при этом средний возраст рождения первого ребенка – 26 лет.

При этом самой низкой по численности категорией россиянок к 2026 году станут женщины в возрасте 20–29 лет. По прогнозам, их количество может увеличиться приблизительно до 10 миллионов только к 2038 году.

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