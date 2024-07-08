Гидрометцентр предупредил о 33-градусной жаре на выходных в Москве

Гидрометцентр предупредил о 33-градусной жаре на выходных, 13 и 14 июля, в Москве. Осадков или сильного ветра на этой неделе не ожидается. При этом индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет очень высоким.

Во вторник, 9 июля, ожидается до 30 градусов тепла днем, ночью – около 16. Порывы ветра составят 4–7 метров в секунду, но во второй половине дня не исключены небольшие осадки. Синоптики также предупредили о том, что жара негативно действует в мегаполисе на человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

