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Новости

08 июля, 19:15

Общество

Гидрометцентр предупредил о 33-градусной жаре на выходных в Москве

Гидрометцентр предупредил о 33-градусной жаре на выходных в Москве

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Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о жаре до 30 градусов

Гидрометцентр предупредил о 33-градусной жаре на выходных, 13 и 14 июля, в Москве. Осадков или сильного ветра на этой неделе не ожидается. При этом индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет очень высоким.

Во вторник, 9 июля, ожидается до 30 градусов тепла днем, ночью – около 16. Порывы ветра составят 4–7 метров в секунду, но во второй половине дня не исключены небольшие осадки. Синоптики также предупредили о том, что жара негативно действует в мегаполисе на человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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