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08 июля, 18:15

Общество

Новости часа: жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов

Новости часа: жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов, предупредили в Гидрометцентре.

Между тем ЦОДД провел 553 урока по правилам безопасности на дорогах для детей в этом году. Об этом рассказали в Дептрансе.

Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" 13 июля проведут национальный якутский праздник, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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