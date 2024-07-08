Новости часа: жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов, предупредили в Гидрометцентре.

Между тем ЦОДД провел 553 урока по правилам безопасности на дорогах для детей в этом году. Об этом рассказали в Дептрансе.

Кроме того, в музее-заповеднике "Коломенское" 13 июля проведут национальный якутский праздник, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.