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08 июля, 17:30

Общество

Центральный университет провел свой первый летний фестиваль See You Fest

Центральный университет провел свой первый летний фестиваль See You Fest

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Центральный университет провел свой первый летний фестиваль See You Fest. На нем собрались студенты и абитуриенты. Гости могли не только послушать лекции признанных ведущих экспертов, но и подискутировать с ними. Также у будущих студентов была возможность пообщаться с преподавателями, принять участие в мастер-классах и интеллектуальных квестах с призами.

По словам ректора вуза Евгения Ивашкевича, это мероприятие проводилось для того, чтобы студенты и абитуриенты могли посмотреть, сориентироваться и поговорить с людьми, которые работают в разных вузах. Например, в празднике также принимали участие представители из МФТИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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