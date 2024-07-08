Центральный университет провел свой первый летний фестиваль See You Fest. На нем собрались студенты и абитуриенты. Гости могли не только послушать лекции признанных ведущих экспертов, но и подискутировать с ними. Также у будущих студентов была возможность пообщаться с преподавателями, принять участие в мастер-классах и интеллектуальных квестах с призами.

По словам ректора вуза Евгения Ивашкевича, это мероприятие проводилось для того, чтобы студенты и абитуриенты могли посмотреть, сориентироваться и поговорить с людьми, которые работают в разных вузах. Например, в празднике также принимали участие представители из МФТИ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

