Москвичей ждет жаркая неделя без существенных осадков и с высоким атмосферным давлением. Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог, чтобы температура покрытия не превышала допустимые значения. При этом на некоторых станциях метро, МЦД и автовокзалах пассажирам раздают воду.

Так, днем во вторник, 9 июля, в городе ожидается до 30 градусов тепла, а ночью – около 16 градусов. Порывы ветра не сильные – 4–7 метров в секунду, однако во второй половине дня возможны небольшие осадки.

Между тем в нескольких районах Подмосковья 8-го числа объявили третий класс пожарной опасности. Однако в ближайшие дни он будет действовать уже на всей территории региона. В свою очередь, в Москве повысить уровень могут к концу недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

