Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы.

Так, непогода обошла столицу стороной, но небольшие дожди еще возможны, сообщили синоптики. Воздух сегодня прогрелся местами до 24 градусов. На следующей неделе обещают похолодание, столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов.

Тем временем в Коломне за сутки выпало две трети месячной нормы осадков. Дороги буквально превратились в реки, затопило первые этажи домов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.