Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу продолжает прием в выходные дни

Москвичей предупредили о кратковременных дождях в городе

116 населенных пунктов Подмосковья остались без света из-за прошедшей грозы

В Москве продолжает прием Единый пункт отбора на контрактную службу

Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности в Коломне перенесли

Эксперты рассказали, где найти качественный эклер

Накануне подмосковная Коломна наполовину скрылась под водой

30-градусная жара покидает Москву

Подмосковье накрыл плотный туман

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы.

Так, непогода обошла столицу стороной, но небольшие дожди еще возможны, сообщили синоптики. Воздух сегодня прогрелся местами до 24 градусов. На следующей неделе обещают похолодание, столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов.

Тем временем в Коломне за сутки выпало две трети месячной нормы осадков. Дороги буквально превратились в реки, затопило первые этажи домов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика