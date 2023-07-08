13:30Общество
В Москве продолжает прием Единый пункт отбора на контрактную службу
Единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова продолжает прием. Работает он по принципу одного окна, то есть там можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы. Все процедуры можно пройти за один день. С собой необходимо принести паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей. С кандидатом проведут собеседование и отправят на медкомиссию. Визит лучше спланировать заранее.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.