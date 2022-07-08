Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Минцифры РФ подготовило законопроект о моратории на штрафы за продажу гаджетов без российского ПО.

Совет Федерации одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.