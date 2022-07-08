В Москве снова потеплеет

В Москве потеплеет. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Вместе с повышением температуры в город вернутся и небольшие дожди. В некоторых районах могут даже прогреметь грозы. А к воскресенью в столице вновь будет жарко – до плюс 30-и градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.