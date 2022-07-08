Огромная очередь выстроилась в мечеть на проспекте Мира накануне Курбан-байрама. Кадры прислали очевидцы.

Дептранс заранее предупредил, что вход и выход на станциях столичной подземки у мечетей могут ограничить из-за празднования Курбан-байрама. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.