Новости последнего часа: в Подмосковье подсчитали ущерб от циклона

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье подсчитали ущерб от циклона. Повалены 115 деревьев, без света были 122 населенных пункта, сообщили в МЧС.

Благоустройство Большого Лазенковского пруда завершили в Ново-Переделкине. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Движение по шоссе Энтузиастов в Москве затруднено после столкновения семи машин. О ситуации на дороге предупредила Госавтоинспекция.