Картофель фри и по-деревенски может пропасть из меню в ресторанах "Вкусно – и точка"

Картофель фри и по-деревенски может пропасть из меню в некоторых ресторанах "Вкусно – и точка". Как объяснили владельцы, это связано с небогатым урожаем картофеля нужного сорта.

Клиентам пообещали, что в тех ресторанах, которые уже открыли, эти позиции в меню постараются сохранить. Владельцы сети уверены, что картофель вернется в меню в полном объеме уже осенью 2022 года, когда вырастет новый урожай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.