Заключить брак в Москве теперь можно в ротонде Грибоедовского ЗАГСа

Заключить брак в Москве теперь можно в ротонде на благоустроенной внутренней территории Грибоедовского ЗАГСа.

8 июля в День семьи, любви и верности несколько пар выбрали именно эту локацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.