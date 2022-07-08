Бронепробег "Дорога Мужества" стартовал у музея Победы

Пятый юбилейный бронепробег "Дорога Мужества" стартовал на Поклонной горе. Это главное мероприятие Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество".

Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Смоленского сражения. Участники проедут 1 300 километров на демилитаризованной военной технике по городам России. Пробег пройдет по маршруту Москва – Ржев – Вязьма – Смоленск – Брянск – Калуга – Петрищево – Москва.

Бронепробег продлится до 13 июля. Участники проведут более 40 часов в дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.