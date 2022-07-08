Новости последнего часа: рассмотрение запроса по увековечиванию памяти защитников Донбасса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве рассмотрят новые инициативы граждан по увековечиванию памяти защитников Донбасса. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Товарного дефицита нет ни в одном сегменте российского потребительского рынка. Запросы потребительского рынка обслуживают порядка миллиона торговых объектов, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В доме мужчины, стрелявшего в Синдзо Абэ, обнаружили взрывчатку. Об этом заявили СМИ.