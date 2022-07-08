Жара вновь вернется в столицу в выходные – синоптики

8 июля в столице, как сообщили синоптики, установилась переменная облачность с прояснениями. С помощью городских камер можно отследить текущую погоду.

В данный момент на Красной площади заметно много облаков. Однако уже 9 июля высокие температуры снова вернуться в город. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.