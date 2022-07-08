Сотрудники иностранных компаний, которые покинули рынок РФ, оспорят увольнение в суде

Иностранные компании, которые уходят из России, могут понести дополнительные убытки. Уволенные работники намерены оспаривать свой статус в суде.

Какая компенсация положена в таких случаях по российскому законодательству? И может ли помочь в этой ситуации город? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.