Синоптики сообщили о возвращении жары в выходные

В Москву пришла долгожданная прохлада. В городе в данный момент солнечно и 22 градуса тепла. Но это всего на день.

В выходные столицу снова ждет аномальная жара, сообщили синоптики. До 30 градусов ожидается в воскресенье, 10 июля. В понедельник, 11 июля, будет еще жарче. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.