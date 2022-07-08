Москвичам рассказали о погоде в выходные. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье, 10 июля, температура повысится до 30 градусов.

Нужны ли зонты в ближайшие выходные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.