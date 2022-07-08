В России отмечается День семьи, любви и верности

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. В этом году праздник, изначально считавшийся церковным, был признан государственным, но выходным днем его пока не сделали, хотя такие предложения звучали.

Возможно, к следующему году ситуация изменится. В Москве центральной площадкой праздника станет музей-заповедник "Царицыно". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.