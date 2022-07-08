Эксперты рассказали, как выбрать вяленую рыбу

Летом спрос на вяленую воблу, корюшку, леща традиционно растет. Растут и случаи отравлений этими продуктами, так как рыбу термически не обрабатывают. Ее просто солят и сушат. Поэтому важно выбирать безопасную.

Как это сделать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.