В РФ стоимость арендного жилья упала в цене почти на 20% – аналитики

Стоимость арендного жилья уже упала в цене почти на 20% в РФ. Об этом сообщают аналитики "Авито Недвижимость".

Причина – снижение спроса. В последние месяцы часть собственников приостановили продажу квартир и предпочли сдать их. При этом многие арендаторы съехали в более дешевое жилье. Так, на рынке появилось много свободных квартир. Падение цены в Москве рекордное во втором квартале среди всех крупных российских городов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.