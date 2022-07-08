Российские ретейлеры предложили снизить НДС на социально значимые товары

НДС на социально значимые товары могут снизить. Это позволит уменьшить цены на мясо, молоко и хлеб. С таким предложением выступили ретейлеры, а в Минпромторге обещали его рассмотреть.

Насколько могут снизится цены? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.