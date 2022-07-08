В Роспотребнадзоре допустили новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

Россиян предупреждают о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом. Все зависит от появления новых вариантов COVID-19 и снижения коллективного иммунитета. Об этом заявил руководитель НИИ вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов.

По его словам, несмотря на то, что в мире уже отмечен рост заболеваемости, нет необходимости в введении ограничений в РФ. Семенов подчеркнул, что Роспотребнадзор полностью контролирует ситуацию.

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