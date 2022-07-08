Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за час

Треть месячной нормы осадков выпала только за час в Москве во время грозы. Ливень обрушился накануне на отдельные районы города.

Дождь был такой силы, что на открытом перегоне метро "Автозаводская" из-за наклонившихся деревьев приостанавливали поезда. На отрезке до "Орехово" были пущены компенсационные автобусы.

Как город и коммунальные службы справлялись с последствиями непогоды? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.