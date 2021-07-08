В Штабе общественной поддержки "Единой России" показали фильм о родительстве

В России отметили День семьи, любви и верности. Это лишний повод поговорить и о родительстве. Документальный фильм на эту тему сегодня показали в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47.

Называется проект "ОТЦЫfrovka". Его герои рассказывают о своих взаимоотношениях. Авторы побеседовали со многими известными людьми. Среди них Михаил Барщевский, Сосо Павлиашвили, Павел Астахов, Дарья Сагалова, Екатерина Волкова.

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