Жители комплекса на Шелепихинской набережной пожаловались на концерт Дианы Арбениной. Выступление проходило этим вечером на теплоходе. И как недовольные люди пишут в соцсетях, все пять тысяч квартир комплекса слушали дикие басы в спальном районе.

Этим концертом заинтересовались сотрудники Объединения административно-технических инспекций. Во время рейда они выявили грубые антиковидные нарушения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.