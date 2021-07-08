Волонтеры обустроили комфортное жилье для лебедей на Золотом пруду

Настоящее поместье обустроили волонтеры для лебедей на Золотом пруду в Сокольниках. В орнитарий передали вентиляторы, и теперь в помещении, где содержатся птицы, будет комфортная температура.

Кроме того, на воду спустили плот для пернатых. Как рассказали сотрудники парка, лебеди живут здесь уже год. В хороших условиях они смогут дать потомство.

8 июня, в день завершения работ, активисты Штаба общественной поддержки "Единой России" первыми отправились в Сокольники, чтобы оценить обновленную достопримечательность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.