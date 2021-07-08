В Москве выявили 6 040 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 040 новых случаев COVID-19. Выздоровело за это время 6 805 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 581 человека, выписали при этом 2 046 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 24 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, активно выявлено 2 954 (11,9%) эпизода заболевания без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 5 707 452 случая (+0,44%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста больных зафиксированы в Республике Северная Осетия – Алания и Республике Татарстан (по 0,18%). Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.