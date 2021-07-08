В МЧС предупредили москвичей о жаре до 33 градусов до вечера воскресенья

Главное управление МЧС России по Москве предупредило горожан о жаре до 33 градусов, которая продержится до вечера воскресенья.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов", – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют горожанам не оставаться долгое время на солнце, надевать головные уборы и светлую одежду. Также в МЧС посоветовали пить больше воды и не оставлять детей в местах купания без присмотра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.