Более 23 тыс столичных пар получили выплаты к юбилею семейной жизни в 2020 году

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В прошлом году выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет в столице получили свыше 23 тысяч пар, из которых 68 пар отметили 70-летний юбилей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Что касается многодетных семей, то их в Москве за десять лет стало больше в три раза. Всего в столице сейчас 180 тысяч таких семей, в них воспитывается 450 тысяч детей. Каждый месяц город выделяет им деньги на оплату коммунальных услуг. Сумма зависит от количества детей в семье.
Кроме того, они получают скидку 30% на услуги ЖКХ и 50% на оплату капремонта. Московские многодетные семьи имеют первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад, а школьникам власти выделяют средства на приобретение формы.
Также семьям предоставляются молочные продукты для детей до 7 лет и бесплатные лекарства для несовершеннолетних. Проезд для детей и одного родителя в городском транспорте и пригородных электричках тоже бесплатный. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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