Магаданцы пожаловались на трехцветные мусорные мешки

Жители Магадана нашли в магазинах упаковки мусорных пакетов в цветах российского флага – белого, синего и красного. Полицейские обратились к коллегам из Новосибирска, где зарегистрирована компания, которая производит мешки. Там заявили, что пакеты появились не со злым умыслом, а чтобы напомнить о расположении и цвете полос флага страны.

Юристы считают, что товар теоретически может попасть под уголовную статью. О каких-то итогах проверки говорить еще рано. Предстоит провести ряд экспертиз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.