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Новости

08 июля 2020, 07:45

Общество

Ураганный ветер сорвал кровлю здания в Саратове

Ураганный ветер сорвал кровлю здания в Саратове

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В Саратове непогода разгулялась так, что крыша поехала. Точнее полетела. Ураганным ветром сорвало кровлю двухэтажного здания. Огромная конструкция просто взмыла над строением и рухнула на землю. В городе повалило несколько деревьев. Повреждены автомобили.

На юге России началась засуха. В Анапе высохло Кипарисовое озеро. Водоем, полюбившийся туристам, сейчас больше похож на пустыню. От тотальной нехватки воды страдают и в других городах. В Геленджике, Ейске и Новороссийске теперь живут по графику подачи воды. А деревья поливают из пожарных шлангов.

В Татарстане задержан мужчина, нападавший на женщин в парке. На записях видно, как он подбегает со спины к даме с детьми и бьет ее ногами. Та падает на землю, но преступника это не останавливает. И как сообщают СМИ, это не единственная жертва. Мужчину задержали по статье "Мелкое хулиганство". Свое агрессивное поведение он объясняет "ненавистью к женскому полу".

Село, в котором родился отец Хабиба Нурмагометова, переименуют в его честь. Абдулманап Нурмагомедов недавно скончался от болезней, которые сопутствуют коронавирусу. Сейчас на его родине двухнедельный траур. Когда он закончится, в селе будет объявлен сход, который должен утвердить для населенного пункта название Абдулманап.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
общество Мария Рыбакова Никита Пименов видео

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