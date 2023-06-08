Синоптики сообщили об открытии купального сезона со следующей недели в Москве

К концу следующей недели в Москве можно будет открывать купальный сезон. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе прогреется до 25 градусов.

При этом в ближайшее время москвичей ждет еще одна волна похолодания. Синоптики отметили, что 9 июня будет гроза, но при этом пятница может стать самым теплым днем недели. К выходным, с 10 по 11 июня, погода вернется к показателям мая.

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