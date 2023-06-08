Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается потенциально опасной. Об этом заявили в международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Обеззараживание подтопленных районов Херсонской области проведут при помощи Вооруженных Сил РФ, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

В Египте начали лабораторное обследование напавшей на туриста акулы. Об этом сообщили власти страны.

