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Новости

08 июня, 23:35

Политика

Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной

Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной

"Московский патруль": проект "Продвижение безопасности" запустят в РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

В России запустили новую социальную кампанию по безопасности на дорогах

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Новую социальную кампанию по безопасности на дорогах запустили в России

"Деньги 24": общий объем книжных тиражей упал в РФ

Мария Киселева высоко оценила организацию работы пункта отбора контрактников

Новости часа: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Новости часа: МВД выявило хищение спирта со склада полиции по делу об отравлении сидром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается потенциально опасной. Об этом заявили в международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Обеззараживание подтопленных районов Херсонской области проведут при помощи Вооруженных Сил РФ, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

В Египте начали лабораторное обследование напавшей на туриста акулы. Об этом сообщили власти страны.

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