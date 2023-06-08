В России запустили новую социальную кампанию по безопасности на дорогах

Новую социальную кампанию по безопасности на дорогах запустили в России. Она коснется всех участников дорожного движения – и пешеходов, и водителей. Авторы проекта рассчитывают поднять культуру взаимодействия на дорогах и сократить число смертей в ДТП. По их замыслу, смертность на дорогах должна сократиться в 3,5 раза по сравнению с показателем пятилетней давности.

В рамках этой кампании запланированы встречи автоэкспертов и представителей ГИБДД со школьниками и студентами в 40 субъектах РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.