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08 июня, 19:45

Общество

В России запустили новую социальную кампанию по безопасности на дорогах

В России запустили новую социальную кампанию по безопасности на дорогах

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Новую социальную кампанию по безопасности на дорогах запустили в России

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Новую социальную кампанию по безопасности на дорогах запустили в России. Она коснется всех участников дорожного движения – и пешеходов, и водителей. Авторы проекта рассчитывают поднять культуру взаимодействия на дорогах и сократить число смертей в ДТП. По их замыслу, смертность на дорогах должна сократиться в 3,5 раза по сравнению с показателем пятилетней давности.

В рамках этой кампании запланированы встречи автоэкспертов и представителей ГИБДД со школьниками и студентами в 40 субъектах РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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