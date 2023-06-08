Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защищать Родину

На улице Яблочкова в столице продолжает работать пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидатов там ждут до 20:00. Сам центр организован по принципу офисов госуслуг. Сотрудники проверят документы и проконсультируют по любому вопросу. Там же можно пройти собеседование и медкомиссию.

"У меня вся семья военные. Надо отдать свой долг Родине", – поделился один из добровольцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.