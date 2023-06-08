Аналитики подсчитали, сколько работодатели в РФ переплачивают невысыпающимся работникам

Россиянам, которые не высыпаются перед работой, переплачивают 3,5 триллиона рублей в год. К такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ. Финансовый ущерб для работодателей рассчитали исходя из того, что сонный сотрудник менее эффективен.

В среднем по стране переплаты составляют 291 миллиард рублей в месяц, что на треть больше, чем, например, в 2019 году. Каждый третий россиян признался, что в состоянии недосыпа эффективность его работы снижается на 51–75% по сравнению с днями, когда отдых был достаточным.

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